Palmeiras é alvo da Fifa por atraso no pagamento de Piquerez

O Peñarol acionou a Fifa para cobrar o Palmeiras pela falta de pagamento da última parcela referente à compra do lateral-esquerdo Piquerez. O valor é de R$ 4,92 milhões. Além disso, a cobrança do clube uruguaio acontece há dois meses, mas nunca houve um acerto com o Verdão.

Aliás, o Palmeiras havia procurado o Peñarol para buscar um acordo referente ao pagamento, que vem sendo cobrado desde julho. Sem entendimento, o Peñarol optou por entrar com uma ação na Fifa para receber o valor questionado. A informação foi dada primeiramente pelo site “Nosso Palestra”.

Assim, o Verdão aguarda os trâmites burocráticos da ação para realizar o pagamento e quitar a compra dos direitos econômicos jogador. Até aqui, o Palmeiras acertou 90% dos valores totais da negociação. Contudo, como a Fifa ainda não se posicionou sobre a dívida, o Alviverde segue em busca de um acordo com os uruguaios.

O Carbonero já havia aberto a ação cobrando o pagamento e vencido o processo. No entanto, como cumpriu o prazo imposto pela Fifa, o Palmeiras não chegou a sofrer penalização com transfer ban, algo que o impediria de registrar reforços.

Piquerez é titular absoluto no Verdão. Desde que chegou, realizou 110 partidas, sendo 103 iniciando os jogos. Além disso, são cinco gols e nove assistências.

