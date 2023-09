Corinthians faz acordo para pagar indenização milionária a Ramiro

O Corinthians conseguiu fazer um acordo com o volante Ramiro para encerrar o processo que o atleta movia contra o clube na Justiça de Trabalho. Hoje no Cruzeiro, o jogador cobra R$5,2 milhões referente a direitos de imagem. Inicialmente, o valor era de R$ 4,7 milhões, mas a cifra aumentou por conta de multas e juros.

Em caso de inadimplência ou atraso, haverá multa de 20% sobre o valor total. O acerto entre as partes foi homologado na última terça-feira pelo juiz Carlos Eduardo Marcon, da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo. A dívida é por conta do saldo de salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Este é o segundo processo que Ramiro move contra o Timão. Afinal, em abril deste ano, ele obteve uma vitória na Justiça, referentes a direitos de imagens não pagos pelo clube. Aliás, ele cobrava R$ 6,3 milhões, e a Justiça determinou que o Corinthians pagasse R$ 3,2 milhões, com correções. Contudo, o volante alega que ainda tem mais R$ 2 milhões desta parcela para receber.

Ramiro chegou ao Corinthians em 2018, após uma grande passagem no Grêmio, onde conquistou a Libertadores. Ele chegou a ganhar o Paulistão de 2019 no Timão, mas não conseguiu repetir o sucesso no Parque São Jorge. O jogador foi emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, por um ano, e retornou ao Alvinegro em 2022, mas sem conseguir espaço.

