São Januário amanhece com ‘resistir’ pintado nas sociais e ‘obrigado’ da Barreira

Após 83 dias, o estádio do Vasco enfim voltou a amanhecer sem restrições para receber o público que o visita em jogos de futebol há 95 anos. O clube, então, deixou a mensagem “resistir” pintada nas cadeiras das sociais. A quinta-feira de alívio, aliás, tem belo céu azul e clima de verão.

A expectativa é de que o Vasco comece a vender, até esta sexta, os ingressos para a partida contra o Coritiba, no dia 21, no estádio. Basta que o Ministério Público homologue o acordo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado na quarta. Dessa forma, o processo que mantinha São Januário sob interdição será imediatamente extinto.

A comunidade da Barreira também deixou um agradecimento especial. Uma faixa com “obrigado, Vasco” pode ser vista sobre a fachada do estádio. Os moradores locais foram os que mais sofreram no período, sem a renda dos dias de jogos.