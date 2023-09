Sampaoli explica escalação do Flamengo em derrota para Athletico

Jorge Sampaoli foi um dos mais criticados pela atuação ruim e a derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Athletico na noite desta quarta-feira (13). O treinador inventou uma escalação diferente às vésperas da Copa do Brasil e a estratégia não funcionou. Dessa maneira, o argentino tentou se explicar durante a entrevista coletiva após o jogo no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

“O Thiago (Maia) era pela lesão do Filipe (Luís) ontem, não tínhamos muita alternativa aí. Ia repetir um pouquinho o plano contra o Botafogo, com a ausência do Pulgar usando o David (Luiz) de pivô para se meter na linha de cinco. Enfrentamos uma equipe que tem muito cruzamentos, então o plano tinha referência ao mesmo contra o Botafogo, mas com nomes diferentes”, explicou.

Gabigol: ‘Treinamos muito esta formação, mas a coisa não funcionou’

Quando questionado sobre a má atuação da equipe e se a torcida deveria acreditar na conquista da Copa do Brasil contra o São Paulo, Sampaoli respondeu com confiança e otimismo, dizendo que acredita no time e que os torcedores também deveriam acreditar.

“Porque o time fez um grande jogo contra o Botafogo. Hoje fez um jogo nervoso. Quando jogamos como mandante temos mais imprecisões. Eu confio muito nesta final, em fazer esses dois jogos importantes para que o clube tenha um título. Sigo esperançoso”, disse o argentino.

