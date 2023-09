Com ajuda do Santos, Serginho Chulapa é solto pela polícia

Com a ajuda do Santos, o ex-jogador Serginho Chulapa foi solto na manhã desta quinta-feira (14), após ser preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. O ídolo santista foi detido durante um patrulhamento de rotina em um posto de gasolina na noite desta quarta-feira (13) e estava na Cadeia Pública até então.

A diretoria do Peixe decidiu antecipar o pagamento ao ex-atleta para que o mesmo acabasse liberado. Ex-funcionário do Santos, Chulapa recebe auxílio financeiro do clube por fazer parte do grupo de Ídolos Eternos. Assim, o Alvinegro Praiano retirou dinheiro deste fundo para liberar o ex-jogador.

O mandado de prisão contra o jogador iria até setembro de 2025. Assim, o jogador precisava quitar o débito para voltar a ficar em liberdade. O Santos decidiu ajudar o ex-jogador a sair da Cadeia Pública.

Serginho, aliás, perdeu um apartamento em São Paulo, no fim de agosto, por dívidas do imóvel que chegavam a aproximadamente R$ 725 mil. Os débitos eram por não pagamento de condomínio desde 1996. O ex-atleta, no entanto, salientou que não morava no local desde 1994 e deixou a responsabilidade de pagar os débitos para a ex-mulher.

Chulapa é um dos ídolos do Santos e fez parte de comissões técnicas entre 1994 e 2022. Entre 2002 e 2004, o ex-atleta ficou fora do Peixe quando o técnico era Emerson Leão e, em 2008, por problemas problemas com o ex-treinador. Ele começou a carreira como atleta profissional em 1973, no São Paulo, no time comandado por Telê Santana. No Tricolor, disputou 399 partidas e marcou 242 gols.

