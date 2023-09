Vai lotar! Vasco anuncia ingressos esgotados para jogo com Fluminense

O Vasco anunciou, na manhã desta quinta-feira (14), que os ingressos para o clássico com o Fluminense estão esgotados. A bola rola no próximo sábado (16), às 16h, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a venda dos bilhetes começou a menos de uma semana, na segunda (11), e a torcida tricolor teve direito a 10%, por ser visitante.

A diretoria cruz-maltina optou por levar o jogo ao estádio do Botafogo por conta da indefinição sobre São Januário até então. O Colina Histórica seguia sem poder receber a volta dos torcedores, afinal, convivia com a interdição em vigor do Ministério Público do Rio (MP/RJ). No entanto, o clube carioca e o MP entraram em acordo na última quarta (13) e acertaram a extinção do processo, além da própria liminar, que restringia a presença dos fãs.

Como forma de preparação ao clássico, o técnico Ramón Díaz comandou atividade com o grupo no próprio Nilton Santos. O objetivo principal é fazer com que o elenco se adapte ao estilo do gramado sintético e, portanto, não enfrente grandes problemas durante os 90 minutos. Por sinal, Medel e Jair estão suspensos e ficam fora da relação. O chileno cumpre suspensão pelo terceiro amarelo enquanto o volante será baixa pela expulsão diante do Bahia.

ESCALAÇÃO DO VASCO

O duelo com o Fluminense pode ser de muitas novidades no time titular do Vasco. Isso porque, além do retorno de Zé Gabriel à equipe, há uma grande possibilidade de Payet iniciar sua primeira partida pelo clube. Antes, o francês atuou por todo o segundo tempo do empate com o Bahia por 1 a 1 e foi bem. Aliás, até mesmo uma mudança de esquema pode acontecer, a partir da saída dos pontas de velocidade e a entrada de mais um atacante, atuando ao lado do centroavante Vegetti.

