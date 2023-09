Fifa anuncia indicados ao prêmio The Best sem Vini Jr

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (14), os indicados ao prêmio The Best 2023. Mas, o que chamou atenção foi o fato da entidade máxima do futebol não lembrar de Vini Jr entre os 12 melhores jogadores da temporada.

Dessa maneira, não há nenhum brasileiro entre os jogadores de linha indicados. Metade da lista é composta por jogadores do Manchester City, dentre eles Haaland e De Bruyne, enquanto Messi e Mbappé correm por fora para conquistar o troféu.

Por outro lado, o brasileiro Ederson, do City, está concorrendo ao prêmio de melhor goleiro com o marroquino Bono ex-Sevilla e hoje no Al-Hilal, o belga Courtois, do Real Madrid, o camaronês Onana, ex-Inter de Milão e atualmente no Manchester United, e o alemão Ter Stegen, do Barcelona.

Ao mesmo tempo, os indicados foram avaliados com base no desempenho entre 19 de dezembro de 2022, que foi o dia seguinte à final da Copa do Mundo no Qatar, até 20 de agosto de 2023. Ou seja, apenas o desempenho dos jogadores nesse intervalo de tempo foi considerado para as indicações.

Por fim, no futebol feminino, três jogadoras da seleção da Espanha, que foi campeã da Copa do Mundo Feminina, foram escolhidas como indicadas: Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso e Salma Paralluelo. Além disso, no caso das mulheres, o período de avaliação para as indicações abrange de 1º de agosto de 2022 até 20 de agosto de 2023, que corresponde à data da final do Mundial Feminino.

Veja os indicados da Fifa ao prêmio The Best:

Julián Álvarez (Argentina / Manchester City)

Marcelo Brozović (Croácia / Inter de Milão e Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

İlkay Gündoğan (Alemanha / Manchester City e Barcelona)

Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

Rodri (Espanha / Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia / Napoli)

Kylian Mbappé (França / PSG)

Lionel Messi (Argentina / PSG e Inter Miami)

Victor Osimhen (Nigéria / Napoli)

Declan Rice (Inglaterra / West Ham e Arsenal)

Bernardo Silva (Portugal / Manchester City)

