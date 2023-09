Palmeiras defende grande retrospecto recente contra o Goiás

O Palmeiras se prepara para encarar o Goiás nesta sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. E o Verdão entra em campo defendendo um grande retrospecto recente contra o Esmeraldino. Afinal, nos últimos sete confrontos entre as equipes, o Alviverde saiu derrotado apenas uma única vez.

A única derrota neste período aconteceu em 2020, pelo Brasileirão daquele ano. O Goiás venceu em seu estádio pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Miguel Figueira nos acréscimos. Naquela ocasião, o Palmeiras foi escalado com jogadores que não estão mais no clube, como Ramires, Lucas Lima, Luiz Adriano e Emerson Santos.

Desde então, são quatro vitórias do Palmeiras, dois empates e esse único triunfo Esmeraldino em 2020. Além disso, o retrospecto do confronto é amplamente a favor ao Verdão. Afinal, em 53 confrontos disputados, Alviverde venceu 28 vezes e empatou 11, contra 14 derrotas.

Em casa, a superioridade é ainda maior. Foram 18 triunfos e quatro empates em 26 partidas, além de apenas quatro revés. A última derrota na casa palmeirense aconteceu em 2015, quando o Goiás venceu por 1 a 0, com gol contra de Victor Ramos.

O último confronto entre as equipes também é animador para a torcida palmeirense. Afinal, no primeiro turno, jogando na Serrinha, o Palmeiras não tomou conhecimento do Goiás e venceu por 5 a 0, com gols de Artur, Sidimar (contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu.

Agora, o Verdão busca manter o retrospecto positivo para seguir com suas pretensões no campeonato. O time do técnico Abel Ferreira está há 10 pontos do líder Botafogo e ainda almeja o título nacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook