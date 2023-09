Cantillo volta a ser relacionado no Corinthians após dois meses

O Corinthians encara o Fortaleza nesta quinta-feira (14), às 19h, na Arena Castelão, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a muitos desfalques, o Timão pode ter um rosto conhecido, mas que não aparecia a muito tempo. Afinal, o volante Cantillo voltou a ser relacionado após um longo período fora.

O colombiano não é relacionado para uma partida há dois meses. Além disso, ele sequer chegou a jogar sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Com contrato apenas até o fim do ano, Cantillo está perto do adeus após três temporadas pelo clube. Ele tem contrato até dezembro e não irá renová-lo. Contudo, ele quer valer a oportunidade que pode receber no Castelão.

No meio do ano, o volante demonstrou chateação pelos poucos minutos jogados e chegou a pedir a diretoria para deixar o clube. Contudo, ouviu de Vanderlei Luxemburgo que ainda seria importante para o elenco na temporada. O Junior Barranquilla, time que revelou o jogador, demonstrou interesse, mas as conversas não avançaram.

Além de enfrentar a concorrência de outros atletas e não ter caído nas graças de Vanderlei Luxemburgo, Cantillo acabou prejudicado por lesões e problemas musculares ao longo deste ano. A última vez que entrou em campo, aconteceu no dia 19 de abril. Na ocasião, ele atuou contra o Argentinos Juniors, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com a ausência de Maycon e Fausto Vera, o colombiano volta a lista de relacionados e deve ficar no banco de reservas contra o Fortaleza. Gabriel Moscardo e Giuliano devem fazer o meio de campo do Timão no duelo.

