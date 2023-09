As versões de Segovinha: xodó do Botafogo muda de visual mais uma vez

Segovinha está de visual novo no Botafogo. E não é a primeira vez, aliás, que o meia-atacante muda o penteado. Todo mês, desde que chegou no Rio de Janeiro, o xodó alvinegro dá um jeitinho de fazer algo diferente. Nesta semana, é a versão “nevada”, que virou moda no futebol.

Quando se apresentou, Matías Segovia era um garoto bastante tímido e desconhecido da torcida. Contratado por 1.5 milhões de dólares (R$ 7 milhões) ao Guaraní-PAR, logo demonstrou qualidade nos treinos e nas primeiras oportunidades nos jogos. O cabelo, então, cresceu, assim como seu futebol e o carisma explorado pelo clube nas redes sociais.

Por sinal, o meia-atacante ganhou uma música que caiu nas graças do público e passou a ser chamado, carinhosamente, pelo diminutivo do sobrenome. Mais recentemente, descoloriu parte do cabelo, praticamente junto com Tiquinho Soares. Passou, inclusive, a usar uma faixa para prendê-lo. Nessa época, o Botafogo lançou produtos com a imagem de Segovinha, tamanha a identificação junto aos alvinegros.

PORTUGUÊS FLUENTE

Muito próximo a Gatito Fernández, seu compatriota, o meia-atacante de 20 anos já fala português de forma fluente, uma facilidade comum aos nossos vizinhos paraguaios. Mesmo assim, guarda a timidez nas entrevistas do início de sua trajetória.

A post shared by Botafogo F.R. (@botafogo)

No CT Lonier, no entanto, não deixa de fazer suas brincadeiras, frequentemente registradas pela equipe de comunicação do Botafogo. Como quando derrubou o uruguaio Diego Hernández no campo e fugiu com medo da revanche. A olhadinha para a câmera também já ganhou fama.

ELOGIOS E CONFIANÇA DO CHEFE

Titular contra o Flamengo, na última rodada do Brasileirão, Segovinha vem treinando entre os reservas para o duelo com o Atlético-MG, sábado, às 21h, na Arena MRV. Porém, recebeu elogios do técnico Bruno Lage.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.