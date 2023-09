Paulinho projeta clássico com Flu: ‘Momento especial, estamos preparados’

Titular indiscutível do Vasco neste momento da temporada, Paulinho é hoje peça fundamental na esperança do Vasco em reagir no Campeonato Brasileiro. Afinal, o meia entrou no time e não saiu mais sob o comando do técnico Ramón Díaz. Até aqui, foram seis partidas, cinco delas desde o início. O camisa 18, aliás, falou sobre a oportunidade de reencontrar o Fluminense, equipe pela qual começou a sua carreira no futebol. Os ingressos, inclusive, já estão esgotados.

“Momento especial, fiz a formação toda no Fluminense e hoje tendo a oportunidade de jogar contra eles será um momento especial. Clássico é sempre um jogo diferente. Estamos confiantes, preparados, fizemos uma grande semana de trabalho e temos tudo para fazer um grande jogo no sábado. Se fizer um gol no sábado eu vou comemorar, sim. A melhor parte do futebol é o gol e, se acontecer, tem que ser celebrado”, falou, em entrevista coletiva.

ADAPTAÇÃO DE PAULINHO AO TRABALHO DE DÍAZ

Paulinho também fez questão de deixar claro que o Cruz-Maltino está pronto para enfrentar o Tricolor, já que o grupo assimilou rapidamente a ideia de jogo de Díaz. O técnico argentino completou pouco mais de dois meses à frente do time da Colina e fez os jogadores mostrarem evolução a cada rodada da Série A. Sendo assim, a equipe aumentou as chances na luta para fugir do rebaixamento.

“É muito importante, nós entendemos a ideia dele de jogo muito rápido. Um treinador experiente, que sabe o que quer, estamos felizes com ele. Eu agradeço o carinho e confiança da torcida, meu objetivo é continuar somando e dando alegrias para o torcedor, que está com a gente em todos os momentos”, disse o meia, que comentou ainda sobre a boa energia que os vascaínos passam a ele.

“Quando eu cheguei não estava bem fisicamente, hoje, porém, já me sinto melhor. Fico feliz pelo carinho da torcida, como eu disse, eu vim aqui para somar e ajudar o Vasco. Espero ajudar cada vez mais, meu objetivo é crescer com o Vasco”, concluiu.

EQUILÍBRIO EM VASCO X FLUMINENSE

Apesar da retomada de confiança a partir da última janela de meio do ano, Paulinho sabe que um clássico requer maior atenção. Afinal, segundo o próprio camisa 18, um confronto desse tamanho pode ser definido em pequenos lances, o que exige a necessidade de foco. Para ele, os próximos compromissos do Gigante da Colina são verdadeiras “decisões”.

“Temos 17 jogos pela frente contando com o de sábado. Só que a gente não vai encarar como 17 jogos, mas sim 17 finais. Temos um grande jogo sábado. Sabemos que é um grande clássico. Quando se trata de clássico, é um jogo diferente. Sabemos da qualidade do Fluminense e do estilo de jogo. Mas estamos em uma crescente muito boa e temos que saber aproveitar isso”, ressaltou, complementando em seguida.

“Será um jogo disputado, clássico é definido nos detalhes e estamos fazendo uma boa semana de trabalho, nos preparamos bem. É um jogo que tem de entrar muito concentrado, luta e entrega nunca vão faltar. Que sábado vença o melhor”, finalizou o meia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.