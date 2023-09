Arboleda não tem lesão, mas vira dúvida no São Paulo para final

O São Paulo emitiu uma nota, nesta quinta-feira (14), confirmando que o zagueiro Arboleda não teve nenhuma grave lesão detectada na perna direita. O defensor saiu contundido do duelo entre Equador e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e preocupou o Tricolor. O jogador tem uma fibrose no local onde sente dores e segue como dúvida.

O Tricolor Paulista começa a decidir a Copa do Brasil neste domingo (17), quando encara o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da final. Arboleda será avaliado diariamente para saber se poderá viajar com a delegação no sábado. Conforme apurou o Jogada10, a comissão técnica se mostra bastante positiva para ter o equatoriano no embate.

Em uma rede social, Arboleda publicou uma imagem no CT do São Paulo e escreveu: “Estamos bem, graças a Deus”.

Caso o equatoriano não tenha condições, o técnico Dorival Júnior tem à disposição no grupo os zagueiros Beraldo, Alan Franco e Diego Costa. Nesta semana, o elenco ganhou o reforço do defensor venezuelano Nahuel Ferraresi, que treinou sem restrições e, assim, se aproxima do retorno aos gramados.

Contra o Internacional, nesta quarta-feira (13), pelo Brasileirão, Dorival Júnior optou por escalar Diego Costa para começar a partida. Contudo, Alan Franco também aparece como candidato a começar a final no Maracanã.

