Bayern de Munique x Leverkusen: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão após a pausa para a Data Fifa com jogo grande em Munique. Bayern e Leverkusen se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 15h30, na partida de abertura da quarta rodada da competição. Ambas equipes estão com 100% de aproveitamento e o jogo será um confronto direto pela liderança isolada. Dessa forma, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV, OneFootball e no canal GOAT, no YouTube.

Como chega o Bayern de Munique?

Embora tenha vencido os três jogos que disputou, o time bávaro perde no saldo de gols para o Leverkusen e aparece na vice-liderança da Bundesliga.

A esperança de gols fica por conta de Harry Kane, que está confirmado para a partida. Mas, Jamal Musiala e Joshua Kimmich, em recuperação de problemas físicos, aparecem como dúvida para o jogo desta sexta-feira.

Como chega o Leverkusen?

Grande surpresa deste início de temporada no futebol alemão, o time comandado pelo ex-jogador Xabi Alonso tem feito grandes atuações e lidera a competição. Dessa maneira, o Leverkusen terá um dos compromissos mais complicados no Alemão e terá que superar o Bayern fora de casa para se colocar entre os candidatos ao título.

Ao mesmo tempo, Xabi Alonso teve uma notícia ruim nesta Data Fifa. O brasileiro Arthur voltou lesionado da Seleção Brasileira Olímpica e virou desfalque para a equipe nesta sexta-feira. Além disso, o atacante Patrik Schick também está sob cuidados do departamento médico e não deve enfrentar o Bayern.

Bayern de Munique x Leverkusen

4ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 15/09/2023, às 15h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Bayern de Munique: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Laimer, Goretzka, Sané, Müller, Coman; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz, Boniface. Técnico: Xabi Alonso

Onde assistir: SporTV, Canal GOAT e OneFootball

