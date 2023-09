Com nova lesão, Neuer é obrigado a postergar regresso

O goleiro Neuer terá de esperar mais um pouco para regressar aos gramados. Sua volta estava próxima e era pauta no Bayern de Munique nos últimos dias. Porém, o veterano sofreu uma outra lesão, desta vez, na perna esquerda, segundo a imprensa alemã. Nesta quinta-feira (14), então, antes da partida contra o Bayer Leverkusen, pela Bundesliga, veio a má notícia.

“Neuer esteve muito perto do regresso, mas teve um problema na perna esquerda. Ainda está a fazer apenas corrida e, por enquanto, estamos sendo cautelosos. O plano é que ele regresse ao treino de goleiros na próxima semana e, na seguinte, faça uma nova tentativa de treino de equipe. Tanto ele como nós estamos muito otimistas, mas temos de esperar”, pontuou o técnico do Bayern, Thomas Tuchel.

Ídolo no país e do Bayern de Munique, Neuer não joga desde a última Copa do Mundo, torneio que marcou a eliminação da Alemanha na fase de grupos. Em dezembro do ano passado, o goleiro foi esquiar para desanuviar as ideias. Entretanto, ele se descuidou, sofreu um acidente, fraturou a perna direita e perdeu a sequência da temporada.

A expectativa, nesta semana, era que Neuer ficasse no banco de reservas, contra o Leverkusen, nesta sexta-feira (14), às 15h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Alemão. O duelo vale a liderança do Campeonato Alemão.

Outro veterano, Ulreich, de 35 anos, por sua vez, ganhou espaço com a lesão de Neuer. Ele está em sua segunda passagem pelo clube da Baviera. Os israelense Peretz, de 23 anos, é a outra opção.

