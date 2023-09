Jogador do Sevilla define Sampaoli como o pior técnico que teve na carreira

Alvo de críticas da torcida do Flamengo, Jorge Sampaoli foi tema entre os torcedores do Sevilla nos últimos dias. Afinal, Suso, jogador do time espanhol, que trabalhou com o técnico em 2022 e 2023, afirmou que o argentino foi o pior treinador que teve em sua carreira.

“O melhor, Luis Enrique. Trabalhei com ele na seleção, e me parece o melhor que tive. O pior? Sampaoli”, iniciou Suso, em entrevista ao canal “Pelotazo”.

“Em dezembro, falei com Monchi, e ele me disse: ‘Suso, o que vamos fazer? Você acaba de sair da lesão no tornozelo’. O mais fácil era dizer: ‘Vou sair, tentar ter mais ritmo em outros times, somar mais jogos’. Mas eu disse: “Vou durar mais que Sampaoli e vou acabar jogando’, completou o atacante.

A relação entre Sampaoli e os jogadores do Sevilla não era das melhores. Aliás, segundo a imprensa espanhola, foi acabou culminando na saída do treinador, que, meses depois, assumiria o Flamengo. Ainda na entrevista, Suso elogiou os conceitos de jogo do técnico, mas disse que eles não deram certo na Espanha.

“Sampaoli tinha conceitos muito bons, mas naquele momento talvez não fosse o mais indicado. Se esses esquemas dessem certo, ninguém ia falar nada. Mas naquele momento não era o mais certo e não foi nada bem”, contextualizou.

