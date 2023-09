Com dores, Ganso é dúvida para enfrentar o Vasco

Paulo Henrique Ganso sofreu uma lesão no joelho esquerdo antes da Data Fifa. O meia do Tricolor das Laranjeiras, assim, ficou fora da partida entre Fluminense e Fortaleza, em Volta Redonda. O camisa 10, inclusive, ainda está se recuperando da contusão e é dúvida no clássico deste fim de semana. A informação é do “Canal do Lessa”.

Situação de Ganso

O meia ainda sente dores no local. O camisa 10 se lesionou na partida entre Olímpia e Fluminense, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O jogador precisou sair no decorrer do jogo e vem realizando tratamento no clube desde então.

Ganso é o principal responsável pela construção das jogadas ofensivas do Fluminense. Fernando Diniz, portanto, deposita muita confiança na capacidade do meia. O camisa 10, assim, seria um desfalque de peso para equipe tricolor na partida diante do Vasco.

Vasco x Fluminense

Além de Ganso, Marcelo também sofreu uma lesão. O lateral se contundiu no dia 19 de agosto e vinha sendo ausência nos últimos jogos do Fluminense. O camisa 12, no entanto, está praticamente recuperado e deve estar em campo no fim de semana.

Suspensos, Fernando Diniz e Samuel Xavier serão desfalques no clássico. A presença de Ganso, assim, se torna ainda mais importante.

O meia chegou ao Rio de Janeiro, em 2019, e viveu momentos conturbados no clube, mas atualmente é um dos destaques do time na temporada.

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (16), às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe tricolor, assim, busca uma vitória no clássico para se manter nas primeiras colocações do campeonato.

