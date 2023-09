Com falha defensiva, Internacional interrompe sequência positiva

A vitória em cima do São Paulo por 2 a 1 trouxe alívio para Eduardo Coudet, mas interrompeu uma sequência positiva do Internacional. O time, afinal, estava há quatro jogos sem sofrer gol na temporada. Apesar das oscilações, os defensores colorados vinham conseguindo ter atuações sólidas.

Falha no Beira Rio

Keiller, afinal, errou um domínio na saída de bola e acabou cometendo um pênalti em Alisson no fim do primeiro tempo. Calleri, assim, cobrou no meio do gol e estufou as redes do Beira-Rio. O goleiro recebeu duras críticas dos torcedores, mas Eduardo Coudet fez questão de defendê-lo depois da partida.

“Às vezes acontecem essas coisas. Só posso pedir ao torcedor… Conheço o clube e às vezes somos muito definitivos para cima ou para baixo. Jogadores cometem erros, mas precisamos de todo o grupo. Hoje aconteceu com Keiller, mas pegou duas bolas importantes”, declarou Coudet na entrevista coletiva.

Keiller entrou em campo para substituir Rochet. O goleiro reserva teve uma atuação segura diante do Flamengo, mas não conseguiu protagonizar um bom desempenho no Beira-Rio. Apesar da falha, os jogadores colorados conseguiram conquistar uma importante vitória pelo Brasileirão.

LEIA MAIS: Coudet celebra primeira vitória pelo Inter no Brasileirão: ‘Estava desesperado’

Defesa do Internacional

Eduardo Coudet chegou ao clube em julho deste ano e ainda busca construir um time competitivo. O time, inclusive, não havia vencido no Brasileirão sob comando do treinador. O técnico, no entanto, está conseguindo aos poucos montar um sistema defensivo sólido. Hugo e Mercado, afinal, vêm formando uma bela dupla de zaga nas últimas partidas.

O Inter, assim, não sofreu gol nos jogos contra Bolívar (2x), Flamengo e Goiás. O time, aos poucos, tem se preparado para as semifinais da Libertadores, que acontecem nos dias 27 de setembro e 4 de outubro. A defesa colorada, portanto, pode ser uma arma importante nos próximos compromissos decisivos da temporada

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.