Apesar dos resultados, a Massa do Galo segue literalmente acima da média

Mesmo oscilando, o Galo deve ultrapassar a marca de um milhão de torcedores na temporada. O Alvinegro deve bater, na partida contra o Botafogo, a marca 800 mil torcedores nas arquibancadas de BH no ano de 2023. No segundo jogo na Arena MRV, o Atlético deve chegar a um número relevante. Afinal, serão mais de 800 mil torcedores nos jogos como mandante na temporada 2023.

Até agora, o Alvinegro acumula exatos 781.772 espectadores em 24 partidas sobre seus domínios. Com uma boa média atual de 32.574 galistas por jogo.

Contra o líder, com o cheiro de novo, de tinta fresca e sob olhares de encantamento, o Galo terá carga de 39 mil ingressos. O clube segue aumentando a carga gradativamente em consonância com as instituições.

O torcedor do Botafogo terá um limite de mil bilhetes. Os números que não representam os 10% recomendados pelo Regulamento Geral das Competições da CBF. Mas atende às necessidades funcionais do equipamento que ainda se ajusta nos seus primeiros eventos, obedecendo recomendações do Ministério Público e Polícia Militar de Minas Gerais.

Considerando os nove jogos faltantes em casa e a média da Massa em 2023, o Atlético, que jogou no Mineirão, Independência e agora na Arena MRV, deve bater a marca de um milhão de torcedores nas duas últimas partidas como mandante, nos embates contra Grêmio ou São Paulo.

Como exemplo similar, o Corinthians que também tem uma boa média no ano, atingiu a marca de um milhão na Neo Química Arena há uma semana. Outra comparação é a ótima média de público geral no Brasileirão de 2023 no primeiro turno: 27.006 torcedores presentes por jogo. Em síntese: a Massa segue literalmente acima da média.

O Galo e a Arena MRV

Para o início da operação da Arena MRV, o Galo atingir números dessa magnitude – mesmo com oscilações técnicas em campo – , a boa presença da Massa para o arranque do equipamento é fundamental.

Até aqui, o Maior de Minas arrecadou R$ 34,9 milhões de forma bruta e embolsou cerca de R$ 18 milhões para os seus cofres. Mas desconsiderando receitas de bares e restaurantes da Arena MRV no primeiro jogo. Assim, na proporção, 51,5% dos valores gerados até aqui foram para o caixa atleticano.

Observação: o Brasileirão de 2023 pode bater a média histórica de 1983 que teve 22.953 torcedores por jogo naquele certame.

