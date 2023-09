Allan está fora do primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Allan não encara o São Paulo no domingo (17), às 16h, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O volante, que desembarcou no Rio de Janeiro, após o jogo contra o Athletico, de muletas, passou por exames que detectaram um problema na face plantar do pé esquerdo. A informação foi postada, inicialmente, pelo “Globo Esporte”.

Allan deixou a partida contra o Athletico aos 16 minutos do segundo tempo. Ele começou o jogo no banco de reservas, mas entrou no lugar de David Luiz na volta do intervalo. Em lance individual, sentiu o pé esquerdo e caiu imediatamente. Assim que entraram para o atendimento do atleta, os médicos do Flamengo pediram a substituição do volante.

Aliás, a presença de Allan no jogo de volta, no dia 24 de setembro, no Morumbi, é improvável. O tratamento do atleta do problema será conservador, ou seja, sem a necessidade de uma interferência cirúrgica.

