Jogadores da base do Real Madrid são detidos na Espanha; entenda

Um caso grave e sério no Real Madrid. Quatro jogadores das categorias de base merengue foram detidos pela Guarda Civil da Espanha por um suposto caso de revelação de segredos de natureza sexual. O jornal “El Confidencial” deu a informação.

Segundo a imprensa espanhola, os atletas prestaram depoimento, sendo liberados na sequência. Outros jogadores, inclusive do time principal, podem estar envolvidos.

Os jogadores não tiveram a identidade revelada. Sabe-se, porém, que um dos detidos é do Real Madrid Castilla, o time B merengue, enquanto os outros três são do time C, que integra o restante das categorias de base.

As investigações estão a cargo da Polícia Judiciária e da Guarda Civil de Las Palmas, nas Ilhas Canárias. De acordo com as investigações, um dos jogadores teria gravado um vídeo íntimo de uma menor de idade, sem consentimento, e compartilhado com outros atletas. A mãe da vítima é quem fez a denúncia.

“O Real Madrid comunica que teve conhecimento de que um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram declarações à Guardia Civil relativamente a uma denúncia por suposta difusão de um vídeo privado por WhatsApp. Quando o clube conhecer em detalhe os fatos, adotará medidas oportunas”, disse o clube em nota.

