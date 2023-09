O Corinthians vai até o Ceará, nesta quinta-feira (14/9) para enfrentar o perigoso Fortaleza, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Timão tem 26 pontos, em 14º lugar e querendo se afastar do Z4. O time cearense , com 32 pontos, espera se manter no G8. O jogo começa às 19h (de Brasília) e para mostrar todos os detalhes da partida, a “Voz do Esporte” preparou uma cobertura com um pré-jogo que terá o comando e a narração do premiado Cesar Tavares. E que começará bem antes, às 17h30.