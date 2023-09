Um dos jogos mais dramáticos da 23ª rodada rolará na noite desta quinta-feira (14/9) na Vila Belmiro, entre Santos e Cruzeiro, às 19h (de Brasília). Com 26 pontos (13º lugar), o Cruzeiro começa a se preocupar com a zona de rebaixamento. O Santos está no Z4, com 21 pontos e tem de vencer para sair da degola. Acompanhe este jogo com a “Voz do Esporte”. A cobertura começa às 17h30 e terá o comando de Diego Mazur, que também está com a narração.