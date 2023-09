Bandeira afirma que ‘votará contra o golpe’ em Conselho do Flamengo

Está marcado para essa quinta-feira (14), à noite, uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo para tratar de emendas acerca do cargo presidencial do clube. Estarão em pauta duas mudanças no estatuto: a possibilidade de ampliar mandatos de presidentes e vetar reeleições e outra regra que prevê exclusão de candidatos com cargos políticos. Um dos grandes nomes da história do Rubro-Negro, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello chamou o processo de “golpe das emendas”.





Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-mandatário, que está em Brasília, afirmou que irá se esforçar para chegar a tempo ao Rio de Janeiro e participar da votação. Deputado federal, Bandeira repudia as possíveis mudanças.

“Hoje é quinta-feira, dia de trabalho aqui na Câmara. Eu vou me esforçar para chegar ao Rio para a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo a tempo. Para votar contra a emenda do golpe. Aliás, contra as emendas do golpe! A sessão foi marcada deliberadamente para um dia de semana sem transparência, sem dizer do que se trata, para ver se o golpe passa. Mas vamos trabalhar, tá? Estamos juntos. Um grande abraço”, disse Bandeira.

Aliás, com o seu atual mandato como deputado federal, Eduardo Bandeira de Mello se enquadraria em uma das emendas que passará por votação. Ele foi presidente do Flamengo de 2013 e 2018. Aliás, para muitos torcedores do clube carioca, Bandeira teve papel fundamental na reestruturação financeira do Rubro-Negro, que nas últimas décadas viveu momentos complicadas em razão da situação monetária.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.