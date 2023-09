Ainda sonhando com o título Brasileiro (está 12 pontos atrás do líder, mas tem um jogo a menos), o Grêmio entra nesta 23ª rodada pronto opara um superdesafio. Afinal, seu rival é o perigoso Bragantino, que joga em casa, em Bragança Paulista e, com 36 pontos, pode encerrar a rodada do G5. O duelo será às 21h30 (de Brasília), mas a “Voz do Esporte” começa a sua cobertura bem antes, às 20h. Christian Rafael comanda a transmissão e narra a partida.