São Paulo encaminha venda de Wellington para a Rússia

O São Paulo já deixou bem encaminhada a venda de Wellington para o CSKA, da Rússia. O acerto para a transferência do lateral-esquerdo esquerdo deverá ser fechado ainda nesta quinta-feira (14), prazo para o fechamento das janelas de negociações para a Europa.

Wellington voltou ao Brasil na última terça-feira e já se integrou ao São Paulo. O lateral estava no Marrocos, com a Seleção Pré-Olímpica, para participar de dois amistosos no país africano. No entanto, em razão de um terremoto, a equipe antecipou a volta.

O São Paulo já havia recusado uma oferta Brentford, da Inglaterra, pelo jogador. Wellington também vinha sendo cobiçado por outros clubes da Europa. O acerto recente, porém, acabou saindo com o CSKA.

Porém, antes do acerto com Wellington, os russos tentaram a contratação de Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Como não conseguiram a contratação, voltaram a fazer carga pela contratação do jogador do São Paulo.

Formado nas categorias de base do São Paulo, entretanto, Wellington era reserva de Caio Paulista. O lateral disputou 19 partidas nesta temporada, num total de 103 desde que estreou no clube.

O São Paulo conseguiu atender em parte o único pedido do técnico Dorival Júnior nesta janela de transferência. Pelo menos ele não perdeu jogadores titulares, já que o clube não vendeu atletas do time principal.

Objetivo de lucro

No começo do ano, o São Paulo tinha como objetivo arrecadar R$ 140 milhões só com venda de jogadores. Contudo, a premiação nas competições pode abater o prejuízo. O título da Copa do Brasil, que disputará contra o Flamengo, nos dias 17, no Maracanã, e 24, no Morumbi, vale R$ 70 milhões. O time assegurou, pelo menos, R$ 48 milhões no torneio, caso termine com o vice-campeonato.

