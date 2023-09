River Plate estuda investida por Agustín Giay, do San Lorenzo

À procura de reforços para a próxima janela de transferências, um dos nomes analisados pela diretoria do River Plate é o lateral-direito Agustín Giay, do San Lorenzo. As informações são do veículo argentino ‘TyC Sports’.

Neste momento, o Millonario tem ciência de que tentar entrar em qualquer disputa pela contratação do atleta de 19 anos de idade seria difícil, já que algumas equipes do futebol europeu também manifestaram interesse no nome que é formado na base do clube de Boedo.

Entretanto, um dos pontos que o River aposta para facilitar uma possível contratação é a boa relação entre as diretorias. Algo que, invariavelmente, deve ser exercitada caso o San Lorenzo queira permanecer com o goleiro Augusto Batalla, emprestado pelos riveristas ao Cuervo.

A ideia do River Plate é fazer com que, ao menos, exista a possibilidade de ser acertado um acordo de prioridade. Com isso, caso chegue a representação que detem os direitos de Giay uma proposta concreta, os riveristas teriam a premissa de igualar ou melhorar os valores para exercer o direito de compra.

Em setembro do ano passado, Agustín Giay renovou seu acordo junto ao clube de Boedo onde a multa rescisória é um indicativo de que o San Lorenzo deposita muitas esperanças em seu futuro. Afinal, a quantia estabelecida para os interessados em tirar o jogador do clube foi fixada em 15 milhões de dólares, algo que equivale a R$ 73,1 milhões na atual cotação.

