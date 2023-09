Grêmio busca vitória inédita em Bragança Paulista

Bragantino e Grêmio medem forças nesta quinta-feira (14), às 21h30, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. A equipe tricolor, assim, vai em busca de uma vitória inédita em sua história.

O Grêmio, afinal, nunca conquistou uma triunfo diante do Bragantino em Bragança Paulista. As duas equipes já se enfrentaram sete vezes no local, com quatro vitórias do adversário e três empates.

Jogos do Grêmio em Bragança Paulista

1992 – Bragantino 2 x 2 Grêmio

1994 – Bragantino 0 x 0 Grêmio

1995 – Bragantino 2 x 0 Grêmio

1997 – Bragantino 1 x 1 Grêmio

1998 – Bragantino 1 x 0 Grêmio

2020 – Bragantino 1 x 0 Grêmio

2021 – Bragantino 1 x 0 Grêmio

LEIA MAIS: Bragantino x Grêmio: escalações e onde assistir

Os dois times protagonizaram um duelo equilibrado no primeiro turno do Brasileirão. As duas equipes, afinal, empataram por 3 a 3 em Porto Alegre. Na ocasião, Luis Suárez marcou seu primeiro gol no futebol brasileiro. Agora, os clubes se reencontram em cenários parecidos.

A equipe tricolor vive um bom momento na temporada. O time, afinal, venceu os últimos dois jogos do Brasileirão. O clube gaúcho também está na terceira colocação do campeonato com três pontos de vantagem em relação ao Bragantino.

Os dois times, portanto, brigam pelos primeiros lugares do Brasileirão. O clube gaúcho, contudo, não vem sendo um bom visitante no campeonato. O time, afinal, está há dois meses sem conseguir vencer fora de casa na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.