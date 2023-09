Após pedido, Atlético-MG aumenta carga de ingressos para a torcida do Botafogo

Após o Botafogo pedir explicações sobre a carga de ingressos disponibilizada na Arena MRV, o Atlético-MG decidiu viabilizar mais 1.300 entradas para a torcida visitante. A comercialização dos bilhetes terá início ainda nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), no portal Galo na Veia, para o setor Inter Norte.

O Galo alegou, no primeiro momento, que cumpriu a ordem dos órgãos de segurança, que sugeriram uma abertura gradativa dos setores. No entanto, informaram que iriam realizar o máximo de esforço para readequar a carga. Como a Arena MRV possui cerca de 39 mil lugares, o clube mineiro teria que disponibilizar 3.900, algo que não aconteceu.

A quantidade liberada inicialmente (1.000 ingressos) durou cerca de dez minutos no site, pois os botafoguenses esgotaram toda a carga nesta quarta-feira (13).

ENTENDA O CASO

No primeiro momento, o Galo havia disponibilizado uma carga reduzida de ingressos (apenas 2,5% do total) para a torcida visitante, o que causou a insatisfação do Botafogo A diretoria do clube carioca se manifestou por meio de uma nota oficial e solicitou explicações.

Além disso, o clube formalizou um pedido para que sejam liberados os 10% (3,9 mil ingressos), dentro do prazo previsto pelo regulamento da competição nacional.

Com esse cenário, o clube afirmou que defende uma “política nacional de reciprocidade, condições e tratamentos aos visitantes” no futebol brasileiro. Na partida disputada no Nilton Santos, em abril, o Glorioso ofereceu mais de 10% dos ingressos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.