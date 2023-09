Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam em duelo de opostos na série B

Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 19h, no estádio OBA, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time goiano chega para essa partida com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. Por outro lado, a equipe de Campinas vem com a mesma sequência durante este período. Contudo, os dois clubes vivem momentos distintos, já que o Tigre é o quinto colocado e luta pelo acesso, enquanto a Macaca está na 14° posição e briga contra o descenso.

Como chega o Vila Nova?

Ex-líder da Série B, o Vila Nova perdeu força na luta pelo acesso, mas ainda busca uma vaga no G-4. Com 45 pontos, o Tigrão encerrou a última rodada na quinta posição. Assim, uma vitória pode fazer a equipe goiana entrar no grupo de acesso. Aliás, para a partida, o volante Ralf e o atacante Guilherme Parede devem seguir no time titular. Além disso, Juan Christian deve ganhar a vaga Éverton Brito no sistema ofensivo.

Como chega a Ponte Preta?

Por outro lado, o time de Campinas terá um desfalque quase certo para a partida. O atacante Everton, ex-São Paulo e Flamengo. Afinal, o jogador deixou foi substituído no intervalo da partida contra o Sampaio Corrêa com um desconforto na região do tornozelo machucado. Assim, ele se torna dúvida. Contudo, o centroavante André, aliás, volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática pelo terceiro amarelo. Mesma situação do zagueiro Mateus Silva.

VILA NOVA X PONTE PRETA

28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Data e Horário: 15/09/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio OBA, Goiânia (GO)

VILA NOVA: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Igor Henrique e Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Marquinhos Santos

PONTE PRETA: Caíque França, Luiz Felipe, Edson (Thomás Kayck), Fábio Sanches e Artur; Felipinho, Felipe Amaral (Igor Torres) e Léo Naldi; Elvis , André e Eliel. Técnico: Pintado

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Auxiliares: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa/MG) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa/SC)

Onde assistir: SporTV e Premiere

