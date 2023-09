Justiça do Rio suspende interdição de São Januário, e público poderá voltar ao estádio

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, nesta quarta-feira (14), a liminar que impedia a presença do público nos jogos em São Januário. A decisão aconteceu no dia seguinte ao acordo do Vasco com o Ministério Público para a homologação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para, enfim, extinguir o processo.

“Atribuo o efeito suspensivo ao Recurso Especial, conforme requerido às fls. 02/12, para o fim de suspender de pronto a eficácia do v. acórdão e, consequentemente, da decisão de primeiro grau, até o eventual julgamento definitivo do presente recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, se mantido o interesse no seu processamento e posterior encaminhamento aquela Corte Superior”, diz um trecho da decisão.

ACORDO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO

Após 83 dias de interdição, em virtude dos incidentes no revés para o Goiás, Cruz-Maltino se comprometeu a realizar uma série de medidas de segurança no estádio para o retorno do público à Colina Histórica. Dentre elas, está a implementação da biometria no acesso ao estádio e o aumento no número de câmeras.

A reunião aconteceu na última quarta-feira (13) e contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, torcedor do Vasco. Além dele, o presidente institucional, Jorge Salgado, seu vice geral, Carlos Roberto Osório, e o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, além dos advogados do clube, participaram do encontro.

REENCONTRO COM A TORCIDA NA COLINA

Depois da decisão, o Vasco poderá contar com a presença de sua torcida no duelo com o Coritiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para o próximo dia 21 às 19h (de Brasília). Antes disso, os comandados de Ramón Díaz medirão forças com o Fluminense, no sábado (16). O duelo está marcado para 16h (de Brasília), no Nilton Santos, e os ingressos estão esgotados pela torcida cruz-maltina.

