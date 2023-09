Cuiabá x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e América-MG entram em campo nesta sexta-feira (15), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com objetivos distintos. Enquanto o Dourado sonha em subir na tabela, o Coelho mantém o foco total em deixar a zona de rebaixamento.

Após duas vitórias consecutivas, a equipe mineira aparece na 19ª colocação, com 16 pontos, enquanto o time matogrossense tem 28 somados, e, vindo de uma sequência de derrotas, é o 11º.

Na próxima rodada, aliás, o América recebe o Bragantino, na terça-feira (19), no Independência. O Cuiabá, por outro lado, enfrenta o Atlético, sábado (23), na Arena MRV.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo canal Premiere.

Como chega o Cuiabá

Apesar de chegar para a partida com sequência de derrotas, António Oliveira tem uma boa notícia. Afinal, vai poder usar força máxima. O meia Clayson está livre de lesão muscular na coxa esquerda e vai para a partida. O zagueiro Marlon e o volante Raniele também voltam após cumprirem suspensão automática.

“Estamos aproveitando este momento da mesma forma como aproveitamos quando ganhamos seis vezes. As coisas não mudam, os jogadores sabem muito bem o que devem fazer. Não está tudo bem, perdemos quatro vezes. Não há culpados, todos somos responsáveis, incluindo eu. Só temos uma maneira de ultrapassar este período. Não há equipes que ganham nem que perdem para sempre”, disse o treinador.

Como chega o América-MG

O Coelho vem se recuperando dentro do Campeonato Brasileiro e a tendência é a de que a equipe que venceu o Santos, na última rodada, se repita. Todavia, com a pausa no Campeonato Brasileiro, o técnico Fabián Bustos fez testes. Diante disso, existe a possibilidade de Cazares iniciar o jogo.

Além disso, o treinador pode fazer alterações no sistema ofensivo, com Felipe Azevedo e Varanda. Na defesa, afinal, Aguerre teve seu nome publicado no BID e pode surgir no time principal.

CUIABÁ X AMÉRICA-MG

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 15/9/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marlon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Raniele e Denilson; Cappelini, Deyverson e Wellington Silva (Clayson). Técnico: António Oliveira.

AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Breno, Juninho e Emmanuel Martínez (Cazares); Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda. Técnico: Fabián Bustos.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

