Dínamo de Moscou anuncia contratação de Bitello, do Grêmio

O Dínamo de Moscou, da Rússia, anunciou nesta quinta-feira (14) a contratação do meia Bitello, do Grêmio. O jogador foi negociado pelo Tricolor Gaúcho por 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) ao clube russo, que pagará 70% deste valor (R$ 36 milhões) aos gremistas. Os outros 30% ficam com o Cascavel, clube que detém parte dos direitos econômicos do jogador.

Após deixar o Grêmio, Bitello assinou contrato de cinco temporadas com o Dínamo. Portanto, até junho de 2028. O jogador estava com a Seleção Olímpica em Marrocos, mas acabou dispensado após os terremotos que cancelaram os amistosos contra a seleção local. Mas, depois disso, ele foi diretamente à Rússia para fechar o negócio.

Pelo Grêmio, Bitello fez 93 jogos e marcou 19 gols. Ele chegou ao clube em 2019, subpara os profissionais posteriormente, em 2021. Pelo clube, o meio-campista conquistou três títulos gaúchos (2021, 2022 e 2023), além do acesso à Série A do Brasileirão, no ano passado.

