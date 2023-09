PSG x Nice: escalações e onde assistir

PSG e Nice se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 16h, na partida de abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês após a pausa para a Data Fifa. Os atuais campeões vêm de duas vitórias consecutivas e pode assumir a liderança provisória da Ligue 1 em caso de vitória no Parque dos Príncipes, em Paris. O jogo terá transmissão ao vivo no Star+.

Como chega o PSG?

O clube de Paris está invicto no Campeonato Francês neste início de trabalho do técnico Luis Enrique e está na vice-liderança com oito pontos, sendo dois a menos que o líder Monaco, que entra em campo apenas no domingo (17), às 8h, quando visita o Lorient.

O PSG teve um susto durante a Data Fifa e Mbappé sentiu dores no joelho enquanto servia a seleção francesa. Mas, o atacante participou das últimas atividades comandadas pelo técnico Luis Enrique e deve entrar em campo nesta sexta-feira. Além disso, Marquinhos e Ugarte podem ser poupados.

Ao mesmo tempo, a lista de lesionados do PSG segue extensa e conta com Lee Kang-in, Kimpembe, Bernat, Nuno Mendes, Mukiele, Sergio Rico, Letellier e Asensio, todos sem condições de jogo.

Como chega o Nice?

Assim como o PSG, o Nice está invicto na Ligue 1, mas somou apenas seis pontos nas quatro primeiras rodadas. Isto porque, após estrear com vitória, o time comandado pelo técnico Francesco Farioli vem de três empates consecutivos e precisa voltar a vencer para brigar na parte de cima da tabela. No momento a equipe é a 8ª colocada do Francês.

Além disso, o Nice também terá alguns desfalques para a partida desta sexta-feira. Bard, Khéphren Thuram, Claude-Maurice e Antoine Mendy, lesionados, não estão à disposição do técnico Francesco Farioli.

PSG x Nice

5ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 15/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Skriniar e Hernández; Zaire-Emery, Fabián Ruiz e Vitinha; Dembele, Gonçalo Ramos e Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Nice: Bulka; Atal, Todibo, Dante e Perraud; Boudaoui, Ndayishimiye e Sanson; Laborde, Moffi e Diop. Técnico: Francesco Farioli

Onde assistir: Star+.

