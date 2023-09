Estrela Amadora x Porto: escalações e onde assistir

Na briga pela liderança do Campeonato Português, o Porto visita o Estrela Amadora nesta sexta-feira (15), às 15h15, na partida de abertura da 5ª rodada da competição. Invicto na competição, o Dragão pode assumir a liderança isolada em caso de vitória fora de casa. O duelo terá transmissão ao vivo no Star+.

Como chega o Porto?

Apesar do bom retrospecto recente, o Porto terá que superar alguns desfalques nesta sexta-feira. Dessa forma, destacam-se as recentes lesões do zagueiro Pepe e do meia Grujic, que se juntam a Gabriel Veron, Romário Baro e Francisco Conceição na lista de jogadores cedidos ao departamento médico do clube.

Além disso, após três vitórias consecutivas, o Porto empatou na rodada mais recente e chegou aos mesmos 10 pontos do líder Boavista, e do terceiro colocado Sporting. Dessa maneira, um triunfo fora de casa garante a liderança provisória para o Dragão.

Fifa anuncia indicados ao prêmio The Best, mas sem Vini Jr

Como chega o Estrela Amadora?

Por outro lado, o time comandado pelo técnico Sérgio Vieira joga com três zagueiros e a expectativa é que o mesmo aconteça diante do Porto. Dessa maneira, o time é o atual 13º colocado na tabela, com quatro pontos nas quatro primeiras rodadas da competição.

Estrela Amadora x Porto

5ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sexta-feira, 15/09/2023, às 15h15 (de Brasília)

Local: Estádio José Gomes, em Amadora (POR)

Estrela Amadora: Bruno; Omurwa, Lopes, Gaspar; Hevertton, Cordeiro, Aloisio, Shinga; Jaba, Tavares, Ronald. Técnico: Sérgio Vieira

Porto: Costa; Mario, Cardoso, Marcano, Wendell; Pepe, Gonzalez, Estaquio, Galeno; Taremi, Martinez. Técnico: Sergio Conceição

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.