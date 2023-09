Palmeiras x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Goiás duelam nesta sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista é o segundo colocado, com 41 pontos, dez a menos que o líder Botafogo. Assim, tenta diminuir a diferença para os cariocas. Por outro lado, o Esmeraldino está na 15ª posição, com 25 pontos e briga para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá algumas dúvidas para escalar o time. Isso porque Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Piquerez e Richard Ríos voltaram de suas respectivas seleções, mas ainda não sabem se irão para o jogo. Contudo, o desfalque certo fica por conta de Murilo. Afinal, o zagueiro está suspenso após ter sido expulso contra o Corinthians. Luan deve ser o substituto. Por fim, o meia-atacante Luís Guilherme, em estágio avançado de transição física, pode voltar a ser relacionado após praticamente um mês ausente devido a um estiramento na coxa.

Como chega o Goiás

Por outro lado, o técnico Armando Evangelista não pode contar com pelo menos três jogadores que estão suspensos. Afinal, o lateral-direito Maguinho, o zagueiro Lucas Halter e o meio-campista Guilherme Marques estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Bruno Santos, Sidimar e Matheus Babi podem ganhar uma chance no time titular.

PALMEIRAS X GOIÁS

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Horário: 15/09/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Allano, João Magno (Matheus Babi) e Allano. Técnico: Armando Evangelista

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Wagner Reway (PB)

Onde assistir: Premiere

