Decisivo no Botafogo, Tiquinho pode igualar CR7 e Mbappé em gols no ano

De volta após lesão no joelho esquerdo, Tiquinho Soares teve alguns dias extras para se recuperar plenamente e deve ser titular do Botafogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Faz mais de um mês, aliás, que o camisa 9 não balança as redes. Mas neste sábado, às 21h, pode igualar ou até passar dois astros do futebol mundial. Afinal, Cristiano Ronaldo e Mbappé tem apenas um gol a mais em 2023 do que o artilheiro.

Na nobre lista, o tricolor Cano comanda com 33 gols. Alguns posições depois, com 26, estão os atacantes do Al Nassr e do PSG, além de outras duas feras (veja lista abaixo). Tiquinho, por sinal, já marcou 25 vezes, 13 delas no Brasileirão.

Os números são muito relevantes para a equipe alvinegra, que tem o melhor ataque do Brasileirão, pois representam um terço do total. O atacante ainda deu três assistências, além de ter participado diretamente do último gol do time, de Victor Sá, na derrota para o Flamengo, no Nilton Santos. Na ocasião, Tiquinho estava longe da melhor forma e fez seus primeiros 45 minutos após quase um mês fora.

Para efeito de comparação, apenas Marcos Leonardo, do Santos, e Deyverson, do Cuiabá, tem percentual maior de participação nos gols de seus respectivos time até aqui.

MAIS MINUTOS CONTRA O GALO

Desta vez, o artilheiro do Glorioso terá mais tempo para retomar o ritmo de jogo. No período de Data-Fifa, Tiquinho não sentiu mais dores no joelho e seguiu a programação completa do grupo desde o retorno da folga, há seis dias. Contratado para dividir as responsabilidades do gol, Diego Costa faz sombra e deve substitui-lo no segundo tempo no duelo contra seu ex-clube.

Curiosamente, o técnico Bruno Lage conhece muito bem ambos os centroavantes. Em qualquer entrevista, não economiza nos elogios ao camisa 9, contra o qual jogou em Benfica x Porto, e trabalhou com Diego no Wolverhampton-ING. Claramente, no momento, a prioridade é de Tiquinho, pela ótima fase que vinha mantendo até sua lesão, no começo de agosto.

MAIORES ARTILHEIROS DE 2023:

1º – Germán Cano (Fluminense) – 33 gols

2º – Erling Haaland (Manchester City) e Hugo Cuypers (Gent): 31 gols

3º – Barnabás Varga (Paksi e Ferencváros) – 30 gols

4º – Karim Benzema (Al-Ittihad e Real Madrid) – 28 gols

5º Pedro (Flamengo) – 27 gols

6º – Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Kylian Mbappé (PSG), Victor Osimhen (Napoli) e Zeki Amdouni (Basel-SUI/Burnley-ING) – 26 gols

7º – Tiquinho Soares (Botafogo) – 25 gols

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.