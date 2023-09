Rayo Vallecano x Alavés: escalações e onde assistir

O Campeonato Espanhol voltou após a pausa para a Data Fifa. Nesta sexta-feira (15), Rayo Vallecano e Alavés abrem a 5ª rodada da competição às 16h, no Estádio de Vallecas. O duelo coloca frente a frente duas equipes que estão no meio da tabela e precisam da vitória para tentar entrar na briga pela parte de cima. A partida terá transmissão ao vivo do Star+.

Mesmo que o Rayo Vallecano esteja com seis pontos, somados nas duas primeiras rodadas, o clube vem de duas derrotas sofridas, sendo uma delas uma incrível goleada de 7 a 0 em casa, para o Atlético de Madrid. Dessa maneira, a equipe está na 12ª posição, mas pode dar um salto na tabela em caso de triunfo em casa.

Por outro lado, o Alavés também está com seis pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Assim, os visitantes desta sexta-feira aparecem na 10ª posição. No entanto, a vitória na última rodada antes da pausa para a Data Fifa e deu mais tranquilidade para o time neste período de treinamentos.

Barcelona e Real Madrid só no final de semana

O líder Real Madrid, com 100% de aproveitamento, volta a campo somente no domingo (17), quando recebe a Real Sociedad no Santiago Bernabéu, às 16h.

O Barcelona, por sua vez, é o terceiro colocado com 10 pontos e terá seu compromisso nesta 5ª da LaLiga contra o Betis, no sábado (16), às 16h.

Rayo Vallecano x Alavés

5ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 15/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Vallecas, em Vallecas (ESP)

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino; De Frutos, Perez, Valentin, A Garcia; Camello, Nteka. Técnico: Francisco Rodríguez

Alavés: Sivera; Gorosabel, Marin, Sedlar, Duarte; Guevara, Blanco; Sola, Guridi, Rioja; Kike Garcia. Técnico: Luis García

Onde assistir: Star+