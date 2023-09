Londrina e Ituano empatam e seguem distantes de seus objetivos na Série B

Londrina e Ituano fizeram um bom jogo na noite desta quinta-feira (14), no Estádio do Café, na abertura da 28ª rodada da Série B do Brasileiro. No fim, o empate por 2 a 2 foi ruim para ambos os times. Afinal, os paranaenses seguem na penúltima colocação, agora com 21 pontos, enquanto os paulistas, com 33 somados, ocupam o 13º lugar.

O Galo de Itu abriu dois gols de frente, mas o Tubarão foi buscar a reação e deixou tudo igual ainda na primeira etapa. Os dois tentos rubro-negros vieram de assistências de Yann Rolim para Matheus Cadorini. Contudo, João Paulo, de pênalti, e Paulinho Moccelin, com um belo gol, igualaram o placar.

Na próxima rodada, o Ituano recebe o líder Vitória na sexta-feira (22), às 21h30. No dia seguinte, o Londrina visita o Sport no sábado (23), às 20h45, na Ilha do Retiro. Todos os horários são de Brasília.

