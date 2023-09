Na Vila, Cruzeiro, na estreia de Zé Ricardo, arrasa o Santos

O Santos recebeu o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (14/9) e voltou a decepcionar a sua torcida. Afinal, com apenas alguns lampejos e errando muitos passes, viu a Raposa administrar melhor a bola e sair da Vila Belmiro com a vitória por 3 a 0. Os gols foram de Matheus Jussa , Bruno Rodrigues e Nikão. Foi um jogo de estreias. Assim, do lado do Cruzeiro, o técnico Zé Ricardo já dá alguma cara ao time mineiro. No Peixe, o atacante colombiano Morelos entrou na reta final, sem muito tempo para mostrar o seu jogo.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Com esta vitória, o Cruzeiro acaba com um longo jejum, pois estava sem vencer há oito partidas. Além disso, foi aos 29 pontos, assumindo o décimo lugar. O Santos, com 21 pontos, segue em 17º lugar, na zona de rebaixamento.

Muito suor, pouca técnica e gol do Cruzeiro

O primeiro tempo começou animado. Afinal, o Cruzeiro quase marcou com Gilberto já no primeiro minuto. Após erro do goleiro João Paulo, Caiçara salvou. E o Santos chegou com perigo pelos flancos, com Mendoza e Lucas Braga. Mas o Peixe errava passes e dava oportunidades para o Cruzeiro ter maior domínio, abusando de chuveirinhos e escanteios. Dessa forma, após seis tentativas, veio o gol mineiro. Lucas Silva cobrou córner pela esquerda e Matheus Jussa fez 1 a 0 de cabeça. A bola desviou em Messias antes de entrar. Assim, um placar justo para o time que esteve melhor no tempo inicial.

Santos na pressão

O Peixe voltou com três alterações de cara e uma delas a entrada de Furch, o que deu maior volume ofensivo ao time paulista, que sufocou nos primeiros dez minutos e teve oportunidades para empatar. Porém, o Cruzeiro logo reequilibrou as ações e as substituições de Zé Ricardo (Nikão, Machado e Bruno Rodrigues) funcionaram. Nikão, na primeira bola, deixou Machado livre e ele perdeu. Depois, aos 25, Nikão lançou Bruno Rodrigues, livre. Ele invadiu a área e tocou na saída de João Paulo. Com o 2 a 0, a Raposa recuou e levou uns sustos. Lucas Braga quase marcou no fim. Mas não era noite do Peixe. E no fim ainda deu tempo para Nikão, que entrou bem demais, fazer um belo gol para fechar o placar.

SANTOS 0X3 CRUZEIRO

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 14/9/2023

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Júnior Caiçara (Gabriel Inocêncio, Intervalo), João Basso, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Nonato (Rincón, Intervalo), Jean Lucas (Furch, Intervalo) e Lucas Braga; Mendoza (Lucas Lima, 26’/2ºT) e Marcos Leonardo (Morelos, 32’/2ºT). Técnico: Diego Aguirre

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa (Ian Luccas, 44’/2ºT), Lucas Silva e Mateus Vital (Nikão, 22’/2ºT); Arthur Gomes (Machado, 22’/2ºT ), Gilberto (Bruno Rodrigues, 13’/2ºT) e Wesley (Stênio, 44’/2ºT). Técnico: Zé Ricardo

Gols: Matheus Jussa, 40’/1ºT (0-1); Bruno Rodrigues, 25’/2ºT (0-2); Nikão, 43’/2ºT (0-3)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Cartões Amarelos: Junior Caiçara, Basso e Fernández (SAN); Marlon, Lucano Castán (CRU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook