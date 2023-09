Dudu compara evolução no Palmeiras a sensação de quando viu filhos andarem

Desde que chegou ao Palmeiras, Dudu contabiliza 443 partidas. Destas, foram 260 vitórias, 80 gols e 102 assistências. Ele ostenta a marca de segundo jogador da história do clube em quantidade de títulos. Ao todo, foram 11 conquistas: Brasileirão (2016, 2018 e 2022); Paulistão (2020, 2022 e 2023); Libertadores (2020 e 2021); Copa do Brasil (2015); Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.