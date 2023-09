Corinthians leva gol nos acréscimos e perde para o Fortaleza

Na noite desta quinta-feira (14), o Corinthians segurava o empate com o Fortaleza, mas levou um gol nos acréscimos e acabou derrotado por 2 a 1, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Timão saiu atrás no placar, na Arena Castelão, mas buscou o empate ainda no primeiro tempo. Os paulistas seguraram a pressão do Leão na segunda etapa e ainda contaram com a sorte, em um pênalti perdido pelos por Marinho. Mas, no finzinho, Yago Pikachu fez o gol que definiu o placar. Os corintianos seguem na 14º posição, com 27 pontos, contra 35 do Fortaleza, oitavo colocado.

Primeiro tempo

O Fortaleza mandou no primeiro tempo e chegou com mais perigo no começo do jogo. Pochettino e Marinho arriscaram em chutes fora da área, já que encontraram uma defesa corintiana bem fechada. O Timão atacava pouco e também só conseguia algum espaço para chutar de longe. Aos 26, o Fortaleza abriu o placar num erro da defesa do Corinthians. Ruan Oliveira perdeu a bola para Marinho, que tocou para Lucero acertar o canto de Cássio e fazer 1 a 0. O Timão empatou num lance de bate-rebate, gerado em um escanteio. Caetano cabeceou, mas foi bloqueado; Moscardo acertou o travessão na sobra e Pedro, na tréplica, escorou para empatar. O Fortaleza chegou a desempatar com Marinho, mas o VAR anulou, por impedimento.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Fortaleza foi soberano diante de um Corinthians muito recuado. Buscando os contra-ataques, o Timão deu mais a bola ao Leão, que atacava muito, mas levava pouco perigo. A melhor chance parecia vir aos 31 minutos, quando Matheus Bidu fez pênalti em Marinho. O próprio atacante cobrou, mas bateu para fora. A pressão parecia que seria contida pelos corintianos, mas um novo erro deu ao Leão a chance da vitória. Em cruzamento de Bruno Pacheco, Yago Pikachu dominou livre, cortou Matheus Bidu e bateu cruzado para fazer o gol da vitória do time da casa, aos 49 minutos.

FORTALEZA 2×1 CORINTHIANS

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Horário: 14/09/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Escobar, 33,/2ºT) e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino (Thiago Galhardo, 17’/2ºT); Marinho (Yago Pikachu, 33’/2ºT), Lucero (Silvio Romero, 28’/2ºT) e Guilherme (Machuca, 17’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Caetano; Léo Mana (Wesley, intervalo), Gabriel Moscardo (Cantillo, 9’/2ºT), Giuliano, Ruan Oliveira (Matheus Araújo, 9’/2ºT) e Matheus Bidu; Pedro (Gustavo Mosquito, 28’/2ºT) e Yuri Alberto (Romero, 36’/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartões amarelos: Marinho (FOR); Gil, Bruno Méndez (COR)

Gols: Lucero, 26’/1ºT (1-0); Pedro, 33’/1ºT (1-1); Yago Pikachu, 49’/2ºT (2-1)

