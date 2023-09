Nikão dedica gol e vitória ao treinador Zé Ricardo

Nikão entrou aos 22 minutos do segundo tempo do jogo em que o Cruzeiro visitou o Santos nesta quinta-feira (14/9) na Vila Belmiro. A Raposa jogava bem, vencia por 1 a 0, mas o clássico pela 23ª rodada do Brasileirão estava em aberto, com o Santos apertando. Mas no minuto seguinte, o meia deu o cartão de visitas: passe para Machado perder um gol feito. Mais tarde, novo passe primoroso. Desta vez para Bruno Rodrigues, que fez 2 a 0. No fim, recebeu na área e fez um golaço fechando o placar.

Nikão saiu como o melhor em campo. E alíviado. Na era Pepa, não jogava. Com Zé Ricardo, logo na estreia do novo treinador, ganhou uma chance. E arrasou. Não por acaso, o camisa 10 da Raposa não esqueceu do treinador ao falar sobre a sua grande atuação.

“Dedico este gol ao Zé Ricardo. Mas quero citar também meus companheiros e funcionários do clube. Eles me deram apoio nesse momento difícil que passei por não estar jogando. Zé Ricardo me deu confiança. Ele é muito bem visto no meio do futebol, pela sua gestão como trata o atleta. Me deu a oportunidade e me fez viver esta mistura de sentimentos”, disse Nikão, que fez história como um dos maiores ídolos do Athletico, mas que, no Cruzeiro, seu time do coração, ainda não estourou.

“Só minha família e Deus sabem o que passei. Mas agora estou feliz por ajudar o Cruzeiro a conseguir essa vitória que há muito tempo não vinha. Temos de comemorar muito esta vitória”, concluiu Nikão.

Cruzeiro agora pegará o Fluminense

Além, de Nikão e Bruno Rodrigues, Matheus Jussa marcou para os mineiros, que, com o 3 a 0 , foram aos 29 pontos. Assim, eles têm chance de fechar a rodada no G10. Além disso, o Cruzeiro deixou o Santos (21 pontos) na zona de rebaixamento. O próximo jogo da Raposa será na quarta-feira(20/9), contra o Fluminense, mais uma vez fora de casa.

