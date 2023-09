Fora de casa, Grêmio é dominado e perde para o Bragantino

Nesta quinta-feira (14), em Bragança Paulista, o Bragantino dominou e superou o Grêmio, vencendo por 2 a 0, pela 23ª rodada do Brasileirão. O resultado fez os gaúchos estacionarem nos 39 pontos, ainda na terceira colocação, mas podendo perder o posto para o Fluminense, caso este vença o Vasco, no sábado. Ademais, o Tricolor perdeu a chance de abrir vantagem para o Flamengo, quarto colocado. Já o Braga chegou aos mesmos 39 pontos, mas na sexta posição.

Primeiro tempo

A primeira etapa teve um Bragantino mais incisivo e criando as melhores chances. Helinho e Léo Ortiz erraram o alvo, logo nos primeiros lances, mas o gol veio aos 20 minutos. E numa grande trapalhada: Jadsom entrou livre na área e bateu mal, a bola ia saindo e Vitinho salvou, cruzando para trás; João Pedro, que tinha escorregado, tentou tirar a bola de cabeça, no chão, mas jogou para trás, em um bizarro gol contra. Juninho Capixaba só não aumentou logo depois pois Gabriel Grando fez bela defesa. Mas o segundo gol viria em seguida, quando Helinho cruzou da direita, Grando espalmou mal e Vitinho chegou completando: 2 a 0. O Grêmio quase diminuiu, mas Cleiton apareceu bem, com duas defesas seguidas, nos acréscimos.

Segundo tempo

Satisfeito com o resultado, o Bragantino diminuiu o ritmo na segunda etapa, dando ao Grêmio mais espaço para atacar. Ainda assim, esteve perto do gol em duas oportunidades de Helinho. Primeiramente, ele chutou perto da trave, em disparo cruzado. Depois, entrou livre pela direita e chegou a marcar, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. O Grêmio, enfim, foi tendo chances, como uma cabeçada de André Henrique para forae um chute de Éverton Galdino, pela linha de fundo. Curiosamente, jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo. Muito marcado, Suárez quase não teve chances e pouco pôde ajudar o Grêmio, que perdeu uma boa chance de ser, novamente, vice-líder do Brasileirão.

BRAGANTINO 2×0 GRÊMIO

23ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 14/09/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Lucão e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Cristaldo e Pepê; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Eduardo Sasha, Helinho, Matheus Fernandes (BRG); Villasanti, Kannemann (GRE)

Gols: João Pedro (contra), 20’/1ºT (1-0); Vitinho, 46’/1ºT (2-0)

