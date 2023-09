Para Luxemburgo, ‘Faltou um sacrifício maior ao time’

O Corinthians perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 nesta quinta-feira (14/9). Na coletiva, Vanderlei Luxemburgo disse que a derrota do Corinthians ocorreu pelas ausências de seis titulares. E, também, um cochilo no fim que gerou o gol da derrota nos acréscimos.

“A derrota dói, ainda mais do jeito que foi, por uma falta de um sacrifício maior. E de uma vontade maior de marcar um pouco mais os caras. O rival estava há dois mestros de distância. Vai lá e ajuda o companheiro Mas jogamos sem seis jogadores importantes e isso faz a diferença” disse Luxa, que evitou chamar alguns juniores que estão fazendo jogos importnates pela Copa do Brasil da categoria.

Ele lembrou que não contou com Fagner, Fabio Santos e Renato Augusto (poupados) Maycon (suspenso) e Rojas (que não chegou a tempo após defender o Paraguai). Além de Fausto Vera, que sentiu desconforto antes do jogo. O curioso foi que seu discurso deu a entender que o técnico considerou o jogo com o Fortaleza como menor em relação aos próximos duelos, contra Grêmio (na segunda-feira) e Botafogo (na sexta, 22).

“Poupei o Renato Augusto está sem condições ideiais, pois temos jogos mais decisivos pela frente, no Brasileiro e Sul-Americana (contra o mesmo Fortaleza)”.

Luxemburgo e o esquema com três zagueiros

Sobre a sua opção por usar três zagueiros, o que foi uma surpresa, Luxemburgo mais uma vez minimizou o duelo com o Fortaleza:

“Optei por três zagueiros, pois o lateral-esquerdo que escalei, o Bidu, é um jogador que atuou com três zagueiros para proteger os laterais e optei em deixar Lucas Veríssimo para que ele descansasse. E, assim, não viesse a se lesionar para nos desfalcar nos jogos próximos jogos que serão decisivos. Só entraria se fosse necessário”, disse Luxa.

Timão e o risco de Z4

O técnico se irritou várias vezes na coletiva. Numa delas quando perguntado se o fato do Corinthians estar apenas cinco pontos à frente do primeiro no Z4 (Santos) não é um risco.

“O Santos também perdeu. Logo esse nosso resultado aqui em Fortaleza em nada influenciou a nossa posição na tabela”.

