Sem ganhar há cinco jogos, Sport encara o lanterna ABC

Ainda que momentaneamente, o Sport terá nesta sexta-feira (15) mais uma chance de assumir a liderança da Série B do Brasileirão. O Leão da Ilha do Retiro, que não vence há cinco jogos, terá pela frente o ABC, lanterna do campeonato, em jogo que acontece às 21h30, no Frasqueirão. Caso vença, chega aos 50 pontos e deixa a bronca nas mãos do Vitória, que levou uma goleada histórica do CRB e só joga no domingo.

Em Natal, o Sport tenta quebrar, diante do ABC, uma incômoda marca sem triunfos na Série B. Ainda pior é que o time marcou gols em seus últimos quatro jogos, mas nem isso foi suficiente para garantir vitórias. No jogo passado, a equipe empatou em 3 a 3 com o Criciúma, depois de ficar três vezes à frente no placar e levando o último gol aos 52 minutos do segundo tempo.

Desta vez, a equipe treinada por Enderson Moreira tenta voltar a vencer após uma semana conturbada. O técnico deu uma coletiva acalorada após o jogo passado, na qual criticou parte da imprensa após discutir com torcedores na saída de campo. O grupo de atletas saiu em defesa do treinador, posteriormente.

É em meio a esta necessidade de respostas que o Sport procura bater um ABC que não ganha há mais de dois meses. O último triunfo do lanterna foi em 1º de julho, sobre o Avaí. Os potiguares têm apenas 16 pontos na classificação e, dessa forma, estão cada vez mais perto da queda para a Série C.

