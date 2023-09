Wolves x Liverpool: escalações e onde assistir

O duelo entre Wolves e Liverpool, neste sábado (16), no Molineux Stadium, marca a partida de abertura da 5ª rodada da Premier League. As equipes se enfrentam às 8h30, com transmissão ao vivo da ESPN e Star+. Em caso de vitória, os Reds podem assumir a liderança provisória do Campeonato Inglês.

Como chega o Wolves?

Os donos da casa não fazem um grande início de temporada e somaram apenas três pontos nas quatro primeiras rodadas até o momento. Ao todo foram três derrotas e uma vitória. Assim, o time comandado pelo técnico Gary O’Neill está com apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento e precisa dar uma resposta para o seu torcedor.

No entanto, além de superar uma das melhores equipes da Premier League, o Wolves tem alguns problemas para o jogo deste sábado. Joe Hodge é ausência confirmada, enquanto Hwang e Matheus Cunha aparecem como dúvida após servirem suas respectivas seleções na Data Fifa.

Como chega o Liverpool?

Invicto neste início de Premier League, o Liverpool é o terceiro colocado na tabela e um dos candidatos a brigar com o City pelo caneco da competição. A equipe somou 10 pontos nas quatro primeiras rodadas e está com apenas dois a menos que os atuais campeões, que por sua vez lideram o campeonato como a única equipe com 100% de aproveitamento.

Assim, em caso de vitória neste sábado, os Reds podem assumir provisoriamente a liderança da Premier League. Mas, o Liverpool também terá alguns problemas na escalação para o jogo deste sábado. Darwin Núnez sentiu dores musculares enquanto representava o Uruguai. Com isso, Gakpo e Jota podem ganhar uma oportunidade.

Wolves x Liverpool

5ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 16/09/2023, às 8h30 (de Brasília)

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton, West Midlands (ING)

Wolves: Sa; Semedo, Dawson, Kilman e Bueno; Sarabia, Lemina, Gomes e Neto; Kalajdzic e Silva. Técnico: Gary O’Neill.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez e Robertson; Szoboszlai, Jones e Endo; Salah, Gakpo e Jota. Técnico: Jurgen Klopp.

Árbitro: Michael Oliver

Onde assistir: ESPN 2 e Star+

