Manchester United x Brighton: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Premier League após a pausa para a Data Fifa. Neste sábado (16), o Manchester United recebe o Brighton, às 11h, em Old Trafford, pela 5ª rodada da competição. Os Red Devils fazem campanha irregular neste início de temporada e precisa do triunfo em casa para se recuperar na tabela e não se afastar do pelotão de cima. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

Como chega o Manchester United?

Com aproveitamento de 50%, os Red Devils vêm de uma derrota por 3 a 1 para o Arsenal e precisam somar os três pontos em casa para dar tranquilidade ao técnico Erik ten Hag. Ao mesmo tempo, além da campanha irregular dentro de campo, o United vive problemas extracampo com o brasileiro Antony e o inglês Sancho. Ambos estão afastados do elenco e serão desfalques para este sábado.

Mas, as duas únicas vitórias do United nesta edição da Premier League foi em Old Trafford. Se vencer o Brighton, o Manchester United mantém o aproveitamento de 100% nos próprios domínios e consegue respirar na tabela. Atualmente os Red Devils estão na 11ª colocação, com apenas seis pontos conquistados.

Como chega o Brighton?

Uma das surpresas neste início de Premier League, o Brighton é o sexto colocado e venceu três dos quatro jogos disputados até o momento. Assim, a equipe vem de uma vitória importante fora de casa contra o Newcastle e quer provar que tem condições de arrancar pontos do United em pleno Old Trafford.

Além disso, o time está animado para a sequência da temporada. Na próxima semana, o Brighton faz a sua estreia em grandes competições europeias e estreiam na Liga Europa contra o AEK Atenas, na primeira grande competição internacional disputada pelo clube. Por fim, o Grupo B da competição ainda conta com o Ajax, dos Países Baixos, e com o Olympique de Marseille, da França.

Manchester United x Brighton

5ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 16/09/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: Onana; Lindelöf, Dalot, Wan-Bissaka, Martínez, Eriksen, Casemiro, Fernandes, Martial, Rashford e Mount. Técnico: Erik ten Hag.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Lamptey, van Hecke, Groß, March, Gilmour, Mitoma, João Pedro e Fati. Técnico: Roberto De Zerbi.

Onde assistir: ESPN e Star+

