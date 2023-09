Dona da SAF do Vasco anuncia compra do Everton, da Inglaterra

Dona da SAF do Vasco, a 777 Partners finalizou a compra do Everton, da Inglaterra, clube no qual tinha interesse há alguns meses. O grupo investidor norte-americano adquiriu 94,1% de parcela na participação do clube de Liverpool, referente às ações do empresário britânico-iraniano Farhad Moshiri. Aliás, de acordo com a imprensa local, a negociação envolveu valor maior a 550 milhões de libras (R$ 3,3 bilhões na atual cotação).

“Estamos verdadeiramente honrados com a oportunidade de fazer parte da família Everton como guardiões do clube. Consideramos um privilégio poder desenvolver sua orgulhosa herança e valores. Nosso principal objetivo é trabalhar com torcedores e partes interessadas para desenvolver a infraestrutura esportiva e comercial para os times masculino e feminino, a qual proporcionará resultados para as futuras gerações de torcedores do Everton”, afirmou Josh Wander, sócio-fundador da empresa que detém 70% da SAF cruz-maltina.

Por sinal, esta não foi a primeira vez que a 777 Partners tentou comprar o Everton. Isso porque, em maio, o grupo dos Estados Unidos apresentou uma proposta ao clube, prontamente rejeitada pelos atuais donos, até então. No entanto, no início dessa semana, os contatos voltaram a acontecer, e as conversas avançaram. Até em razão de o emprésario Farhad Moshiri ver com bons olhos a possibilidade de reaver o capital que investiu por lá e, portanto, topar fazer negócio.

APROVAÇÃO PENDENTE

Apesar do acerto entre as partes, a operação total ainda não está sacramentada. Afinal, restam as aprovações da venda por parte da Premier League, da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) e da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), órgão regulador do Reino Unido. As autoridades, inclusive, se mostram temerárias em relação à 777. Entre outras suspeitas, a revista norueguesa Josimar Football divulgou, recentemente, dossiês sobre os trâmites financeiros e esportivos da companhia nos últimos anos, colocando em xeque sua credibilidade.

VASCO E MAIS SETE CLUBES

Além do próprio Everton, da Inglaterra, a empresa conta com mais seis clubes pelo mundo, boa parte deles na Europa. São os casos do Sevilla, da Espanha; Genoa, da Itália; Hertha Berlin, da Alemanha; Red Star, da França; e Standard Liège, da Bélgica. Por outro lado, tem, também, porcentagens significativas do Melbourne Victory, da Austrália e, claro, do Vasco, no Brasil, os dois únicos representantes longe do Velho Continente.

