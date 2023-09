Luxemburgo reforça pensamento do Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, nesta quinta-feira (14), na Arena Castelão, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Timão há cinco pontos da zona de rebaixamento. Contudo, o técnico Vanderlei Luxemburgo diz que não se preocupa com o torneio nacional e que o foco da equipe está na Copa Sul-Americana.

“Vamos jogar jogos decisivos. Não posso estar preocupado com a derrota. A derrota dói, machuca, perder da forma como perdemos, no final do jogo, por falta de um sacrifício maior, uma vontade de chegar mais duro, marcar mais os caras… Mas posso colocar (a perder) tudo o que fizemos de planejamento? Não fui eu só, foram reuniões que fizemos com todos os departamentos”, disse Luxemburgo, após a derrota para o Fortaleza.

Luxemburgo já mira novo duelo contra o Fortaleza

Aliás, na Sul-Americana, o Corinthians também vai reencontrar o Fortaleza. Afinal, o jogo de ida acontece no dia 26 de outubro, em Itaquera. Já o duelo de volta será disputado no dia 3 de outubro. E Luxemburgo espera um duelo totalmente diferente contra o Leão do Pici.

“Serão jogos diferentes, mas num jogo decisivo a característica muda totalmente. O Fortaleza é uma grande equipe do futebol brasileiro. Vamos jogar confrontos decisivos e temos que entender que a conquista de alguma coisa não cai do céu, você tem que se sacrificar e trabalhar por ela. O resultado hoje é doído, tomar um gol com 49 minutos, tendo a bola nos pés do ataque. Não precisava de rapidez, negocia a bola, mastiga a bola, faz a bola girar, deixa o time acomodar. Perdemos a bola e gol. O cara estava a dois metros de distância do cara, se sacrifica, vai lá e ajuda”, finalizou o treinador.

