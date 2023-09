Diego Aguirre tem futuro indefinido no Santos, após derrota

O Santos perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0, nesta quinta-feira (14), na Vila Belmiro, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O revés fez com que o futuro de Diego Aguirre começasse a ser questionado. O treinador vem sendo duramente criticado e corre o risco de perder seu emprego nos próximos dias.

Contratado no meio de agosto, Aguirre comandou o Santos em cinco partidas, sendo quatro derrotas e uma única vitória, diante do Grêmio, na Vila Belmiro. A derrota para o Cruzeiro, na última rodada, fez com que o Peixe ficasse a quatro pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Assim, o Alvinegro Praiano precisa de, ao mínimo, duas rodadas para deixar a zona de descenso.

A diretoria do Santos vai discutir o futuro de Diego Aguirre nesta sexta-feira (15). Havia, inclusive, a chance de o treinador não continuar no cargo depois do jogo contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, mas ele acabou mantido no cargo.

Apesar do pouco tempo desde o início do trabalho, o Santos esperava que os resultados fossem bem diferentes do que Aguirre vem conquistando. Além disso, a falta de evolução de desempenho do Peixe. Afinal, há um entendimento de que, na verdade, a equipe tem regredido no nível de atuação. As últimas duas derrotas, para América-MG e Cruzeiro, foram vista como inaceitáveis pela diretoria.

Assim, a mistura de falta de resultado com falta de evolução no desempenho deixam o trabalho de Diego Aguirre em perigo no Santos. Até agora, ele é o terceiro treinador no Peixe nesta temporada. Afinal, Odair Hellmann e Paulo Turra, antecessores do uruguaio, também não tiveram sucesso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook